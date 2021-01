De directe omgeving van Rob Kemps is niet verrast dat de Snollebollekes-zanger maandagavond in de finaleweek van De Slimste Mens te zien is. Dat laat de 35-jarige artiest aan De Telegraaf weten.

"Mijn vrienden weten dat wij thuis ook vaak Brel en Aznavour (Franse chansonzangers, red.) draaien en dat ik jaren in Parijs heb rondgezworven en daar rondleidingen op de begraafplaats Père-Lachaise heb gegeven. Maar ik heb ook jaren in een friettent gewerkt voordat ik in het Gelredome stond. Ik doe mijn best, het is allemaal niet zo bijzonder."

Wat Kemps erg kan waarderen, is dat hij complimenten krijgt op zijn televisieoptreden terwijl hij helemaal zichzelf is: "een sympathieke vent die stiekem wel veel weet."

Dat hij opnieuw in het populaire en zeer goed bekeken programma te zien is, kan ook weer goed uitpakken voor zijn feestact Snollebollekes.

"Er zijn mensen die Snollebollekes kennen, maar niet weten wie Rob Kemps is. En kijkers die me zien bij De slimste en uit nieuwsgierigheid de muziek van Snollebollekes eens opzoeken. Misschien vinden ze dat niks: even goede vrienden, hoor."

De Slimste Mens is iedere werkdag vanaf 20.40 uur op NPO 2 te zien.