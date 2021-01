Inge Ipenburg pakt het tijdens dit seizoen van Wie is de Mol? totaal anders aan: vanaf de voorstelaflevering zit ze in een tunnel. De Mol uit 2007 houdt de opties na het zien van de derde aflevering uiteraard nog open, maar ziet voldoende aanwijzingen om aan haar verdachte vast te houden.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

De derde aflevering was wat onduidelijk, zo vond de actrice: hoe zat het nou met die tweede opdracht waarbij de ene helft ging abseilen en de andere helft ging kajakken? "Ik heb het idee dat meer mensen dat hadden, ik vond het niet zo heel goed uitgelegd. Dat zal aan de montage hebben gelegen en niet aan de opdracht daar, want zij leken het allemaal wel te begrijpen."

"Het is een typisch voorbeeld van een opdracht waarbij degene die het bedacht heeft denkt dat iedereen het nu wel moet snappen, maar je als je het bekijkt toch informatie mist. Dat heb ik ook weleens als ik schrijf: dan vind ik het heel logisch, maar krijg ik als feedback dat ik toch iets meer moet uitleggen waar de gedachtes vandaan komen. Dat hadden de spelmakers hier iets meer mogen doen."

Wat viel je op aan deze aflevering?

"Die tweede opdracht dus. Als ik eerlijk ben, begrijp ik gewoon niet helemaal waar je dit als Mol had kunnen winnen. Bij de kajakkers wellicht, dat je de informatie verkeerd doorspeelt en niet voor het geld gaat. Maar dat is niet gebeurd. En als de abseilers echt niet wisten in welke koker wat zat, is het ook heel moeilijk te mollen. Ik denk overigens dat ze dat wel wisten, maar wij dat gewoon niet hebben gezien. Toch is het raar, er is dus helemaal niet gemold hier?"

"Dat er 2.000 euro in de pot kwam terwijl Joshua (Nolet, red.), Lakshmi en Splinter (Chabot, red.) voor zichzelf gingen, vind ik ook raar en niet helemaal passen bij het programma. Alleen het geld dat Rocky (Hehakaija, red.) en Renée (Fokker, red.) hebben binnengebracht, zou moeten tellen. Zij zijn de enigen die zich aan de regels hebben gehouden."

"Die eerste opdracht viel ook niet heel veel te mollen, behalve in je eigen ruimte. Maar als Mol haal je daar wel echt een voordeel uit: je kunt precies zien hoe verdacht je eigenlijk bent in de groep. Dat is hele nuttige informatie."

Wie speelt een vals spel?

"Bij Rocky herkende ik tijdens de voorstelaflevering direct iets wat ik ook had: onzekerheid. Dat dat seizoen begint en het succes daarvan van jou afhangt. Dus sinds die tijd zit ik in een tunnel. Ik zie steeds meer zekerheid bij haar, ze durft meer van zichzelf te laten zien en haalt - afgezien van de abseilopdracht - steeds kleine bedragen binnen, maar voor mijn gevoel niks belangrijks. Ze kiest vooral voor zichzelf."

"Joshua speelt het ook vals, dat vindt iedereen denk ik wel. Bij hem heb ik steeds het idee dat hij een aantal seizoenen heeft teruggekeken en heeft bedacht hoe hij zichzelf zo verdacht mogelijk kon maken. Dat is slim, want op die manier zorg je er in ieder geval voor dat de rest de test verkeerd maakt, omdat ze allemaal op jou zitten."

Wie is te eerlijk?

"Ik vind niemand echt eerlijk. Omdat de groep geen opdrachten met de lokale bevolking doet, zijn ze constant op elkaar aangewezen en hebben ze allemaal een positie moeten innemen. Bij Renée zou het eerlijkheid kunnen zijn en dat ze echt een beetje onhandig is, maar het zou ook kunnen zijn dat ze dat speelt. Lakshmi zou echt zo fanatiek en eerlijk kunnen zijn, maar het kan ook een rookgordijn zijn dat ze optrekt. Je kunt voor iedereen wel iets bedenken."

Wie gaat er volgende week uit?

"Renée, want als ze echt zo onhandig en warrig is, houdt ze het niet lang vol. Of het is natuurlijk een fantastische rol, dan verdient ze een Oscar omdat ze de Mol is."

Wie is de Mol?

"Rocky, al heb ik daar niet per se een goed argument voor behalve die allereerste biecht. En als ik eerlijk ben, heb ik gewoon nog niemand afgestreept nu. Ze zouden het echt allemaal nog kunnen zijn."