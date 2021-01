Acteurs Jan Kooijman, Monic Hendrickx en Shahine El Hamus zullen te gast zijn in de nieuwe podcast The Spotlight. Thijs Boermans presenteert de show.

Acteur Boermans, zoon van regisseurs Paula van der Oest en Theu Boermans, praat in The Spotlight met collega's over acteren. De gesprekken zijn te beluisteren als podcast en worden ook uitgezonden op YouTube.

Boermans analyseert met zijn gast een favoriete scène uit zijn of haar carrière. Ze praten over de voorbereiding op de rol, het repetitieproces en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De gesprekken vinden plaats in een theater of bioscoop.

De eerste aflevering verschijnt op 28 januari. Robert de Hoog (Mocro Maffia, Nova Zembla) zal dan te gast zijn.

Andere acteurs die in de visuele podcast hun opwachting maken, zijn Yootha Wong-Loi-Sing, Susan Radder en Géza Weisz.