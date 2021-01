De tv-registratie van Brigitte Kaandorps cabaretvoorstelling Eh… trok zaterdagavond zo'n 1.009.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De show, die op SBS6 werd uitgezonden, komt daarmee op de veertiende plek op de lijst van best bekeken programma's.

Vorige week zaterdag begon SBS6 met het uitzenden van cabaretvoorstellingen. De televisiepremière van Numero Uno van Ronald Goedemondt trok toen een half miljoen kijkers. De komende zaterdagen volgen shows van onder anderen Najib Amhali en Henry van Loon.

Net als vorige week was Wie is de Mol? het best bekeken programma van de zaterdagavond. Het programma trok 2.571.000 kijkers. Zo'n 918.000 kijkers schakelden vervolgens over naar MolTalk op NPO3, waarin de aflevering werd nabesproken.

Wie is de Mol? won nipt van het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2.529.000 mensen naar keken. Het NOS Journaal van 18.00 komt met bijna 1,8 miljoen kijkers op de derde plek.