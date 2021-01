Het televisieprogramma Beste Zangers is de winnaar van de Pop Media Prijs 2020. Dat is zaterdag bekendgemaakt tijdens de digitale editie van muziekfestival Eurosonic Noorderslag.

De andere genomineerden voor de prijs waren de driedelige documentaire Famke Next over zangeres Famke Louise en XTC - Een Biografie, geschreven door journalisten Philippus Zandstra en Wietse Pottjewijd. Aan de Pop Media Prijs is een geldbedrag verbonden van 3.000 euro.

"Het bijzondere aan Beste Zangers is dat het breekt met de ongeschreven wet dat popmuziek op de Nederlandse tv alleen mogelijk is als er een wedstrijdformule aan verbonden is, er gehost mag worden of het appelleert aan nostalgie", motiveert de jury haar keuze voor het programma.

De Pop Media Prijs wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt aan een persoon, boek, documentaire of programma dat de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de popjournalistiek.