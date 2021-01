Omroep ZWART veroordeelt de manier waarop rapper en dichter Akwasi eind december medewerkers van de EO onder druk heeft gezet om opnames van een interview met hem af te geven. Dit doet de aspirant-omroep die mede door de rapper en dichter is opgericht zaterdag in een verklaring op Instagram.

"Persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en respect voor het journalistieke vak zijn wat ons betreft cruciaal en staan nooit ter discussie", aldus Omroep ZWART. "Wat er tijdens het interview is voorgevallen, is absoluut niet in lijn met de koers en missie van Omroep Zwart."

"We vervolgen onze ambitie om de meest verbindende omroep van Nederland te worden", vervolgt de omroep. "Waar iedereen wordt gezien en iedereen wordt gehoord."

In januari werd bekend dat Akwasi EO-presentator Hans van der Steeg tijdens een interview had gedwongen om opnames met hem te verwijderen. Kort daarna bood hij zijn excuses aan en liet hij weten zich te beraden over zijn rol binnen Omroep ZWART.

Het Openbaar Ministerie liet vervolgens weten niet tot vervolging van Awkasi over te gaan. In het besluit speelde mee dat de EO geen aangifte had gedaan van het incident.