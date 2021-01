Martien Meiland en Britt Dekker gaan samen het nieuwe SBS6-spelprogramma First & Last presenteren, bevestigt de zender zaterdag aan NU.nl na eerdere berichtgeving van Metro.

Een woordvoerder van SBS6 laat weten te zijner tijd met uitgebreidere informatie te komen over het programma, dat wellicht een Nederlandse bewerking wordt van het gelijknamige Britse programma. Over het uitzendschema en de datum van de eerste aflevering is nog niets bekendgemaakt.

In Metro laat Meiland weten dat het in First & Last de bedoeling is om niet als eerste of als laatste te eindigen bij een opdracht. "Deelnemers moeten bijvoorbeeld in dozen zitten. Voor wie er als eerste of als laatste uitspringt, is het au revoir", aldus Meiland.

Meiland en Dekker zaten samen in de jury bij het spelprogramma Wie van de Drie. Meiland maakte in 2019 bij SBS6 zijn presentatiedebuut met Cash or Trash. Dekker debuteerde in 2011 als presentatrice met De zomer van Britt en Ymke.