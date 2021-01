Joost Vullings en Vincent Rietbergen maken een vervolg op hun FormatieVlog uit 2017. De twee verslaggevers presenteren samen met Splinter Chabot en politiek journalist Marloes Lemsom StemTV, dat elke vrijdag tot de verkiezingen op 17 maart verschijnt op YouTube.

In de wekelijkse vlog brengt het viertal de kijkers op een luchtige en laagdrempelige manier op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie.

"Wie StemTV kijkt, weet wat de partijen vinden van de belangrijkste onderwerpen, leert lijsttrekkers op een informele wijze kennen en ziet hoe politieke partijen ons proberen te verleiden", aldus politiek commentator Vullings.

De kijker krijgt een kijkje achter de schermen van het Binnenhof, waarbij de presentatoren analyses, interviews en anekdotes brengen.

Vullings is bekend als politiek commentator van EenVandaag, waar Lemsom werkzaam is als verslaggever. Rietbergen organiseert het Haagsch College, een reeks colleges gegeven door hoofdrolspelers en analisten uit de politiek. Auteur Chabot maakte in 2019 de succesvolle televisieserie Splinter in de Politiek.

De eerste vier afleveringen van StemTV zijn reeds te bekijken. Tot 17 maart verschijnt er elke vrijdag een nieuwe aflevering op het kanaal.