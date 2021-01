Op de dag dat het kabinet viel, domineren de actualiteitenprogramma's in de kijkcijfer top tien. In de hoogste regionen staan opvallend veel nieuwsprogramma's, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het best bekeken programma van de vrijdagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur, dat door meer dan 2,6 miljoen mensen werd bekeken.

Tot de top tien behoren verder onder meer het NOS Journaal van 18.00 uur (1,7 miljoen), het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1,54 miljoen), EenVandaag (1,51 miljoen) en Op1 (1,2 miljoen).

Dat laatste programma wint het daarmee van concurrent Jinek. Op hetzelfde tijdstip keken 992.000 mensen naar de talkshow van Eva Jinek op RTL 4.

Op primetime was The voice of Holland het meest populair. Met meer dan 2 miljoen kijkers staat de talentenjacht op de tweede plek in de kijkcijfer top tien, net voor De slimste mens.