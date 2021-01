Domien Verschuuren zou geen radio kunnen maken die als doel heeft om de luisteraar te shockeren. De 32-jarige Qmusic-dj maakt liever radio in samenwerking met de luisteraar, vertelt hij zaterdag in Het Parool.

"Haha, als ik iets níét ben", zegt Verschuuren over de term shockjock, zoals collega Giel Beelen eerder werd genoemd. "Ik zou het ook niet kunnen, radio maken met het doel de luisteraar te shockeren. Ik maak veel liever iets leuks samen mét hen. En ik bewonder ook graag."

Verschuurens motto is "elk telefoontje krijgt een kroontje". "Als je bij mij in de uitzending komt, moet je je veilig en gewaardeerd voelen. Het programma moet positiviteit uitstralen. In de afkondiging van een plaat zeggen dat ik hem zelf niet zo leuk vind? Zou ik nooit doen."

In Verschuurens podcast Man, Man Man, waarin hij over persoonlijke zaken in gesprek gaat met vrienden Bas Louissen en Chris Bergström, laat hij dat filter wel weg. "Onze kracht? De manier waarop we met elkaar praten. Helemaal vrijuit. Omdat we vrienden zijn en letterlijk bij elkaar aan de keukentafel opnemen, zit er geen filter op de persoonlijke verhalen."

Voorzichtiger over seks- en liefdesleven

Over zijn seks- en liefdesleven wil de radio-dj en podcastmaker wel wat voorzichtiger zijn. "Als we over seks praten, nemen we niet de precieze standjes in de slaapkamer door. Het gaat vooral over het gevoel erachter: hoe komt het dan als je onzeker in bed bent?"

Over hun partners doen de drie mannen ook niet te veel details uit de doeken. "Mijn ex-vriendin hoorde bij de lunch op haar werk hoe er aan een ander tafeltje over haar rol in de podcast werd gesproken", vertelt Verschuuren, die in de recentste aflevering van zijn podcast liet doorschemeren niet meer vrijgezel te zijn.

"Daarom is de regel nu dat wat we vertellen niet ten koste van anderen mag gaan."