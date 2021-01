Talkshow Op1 komt zaterdag met een extra uitzending, zo meldt directeur Jan Slagter van Omroep MAX vrijdag op Twitter.

De extra uitzending van Op1 gaat volgens Slagter vermoedelijk verder in op het aftreden van het kabinet. Het duo Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen zal het programma presenteren. De extra uitzending begint om 21.40 uur op NPO1, meldt een woordvoerder van de NPO aan NU.nl.

Het is niet de eerste keer dat Op1 met een extra uitzending komt. In december kwam het praatprogramma met een extra aflevering vanwege de lockdown die vanaf 15 december van kracht is.

Ook in augustus verschenen extra uitzendingen van Op1. Dit gebeurde in het kader van de nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet.