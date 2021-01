De aspirant-omroep Stamppot is opgeheven, nadat deze er niet in is geslaagd voor het einde van vorig jaar minstens vijftigduizend betalende leden te werven. De organisatie, die ook achter het festival Zwarte Cross zit, kwam niet verder dan enkele duizend leden.

"Hoewel wij aandacht hebben gekregen van zo'n beetje alle denkbare media, dat onze plannen konden rekenen op zeer enthousiaste reacties en dat de eerste programma-items op onze socialemediakanalen positief werden ontvangen, is de teller helaas blijven steken op een paar duizend leden", aldus Pieter Holkenborg, secretaris van de omroepvereniging.

Holkenberg beschouwt de gefaalde omroepplannen echter niet als een grote mislukking: "Integendeel, eigenlijk. De afgelopen maanden hebben wij ook gebruikt om van alles en nog wat te bedenken. Daarnaast zijn wij door ons omroepinitiatief met diverse creatievelingen, producenten en radio- en tv-makers in contact gekomen die allen op verschillende manieren iets voor ons zouden willen betekenen."

Zo hebben die contacten geleid tot het maken van een documentaire over de wereld van de piratenmuziek. "De eerste pilot belooft enorm veel goeds en de uiteindelijke serie zullen wij uitzenden via de online kanalen van de Zwarte Cross", aldus Holkenberg.

De leden van de omroep zijn ingelicht over het opheffen van de vereniging.