Theo heeft donderdagochtend na twee weken vrijwillig het Big Brother-huis verlaten. De Amsterdammer nam het besluit na eerdere waarschuwingen van de programmaleiding.

Eerder deze week kreeg de 54-jarige Theo een waarschuwing van de programmaleiding voor te fanatiek gedrag en de daarbij behorende scheldtirades. Ook gaf hij afgelopen week een uit de hand gelopen lapdance aan medebewoner Els. Deze werd niet uitgezonden op televisie.

De waarschuwing viel Theo zwaar en al gauw maakte hij zijn verlangen om te vertrekken aan de medebewoners bekend. Hij liet weten zich niet gelukkig te voelen in het huis, zijn vrienden en familie te missen en zich te veel te vervelen. Het spel en het prijzengeld wogen daar niet meer tegenop.

Theo werd door kijkers al snel omgedoopt tot 'Terror Theo', vanwege zijn aanwezige en uitgesproken karakter. Maar zijn medebewoners betreuren zijn vertrek desondanks. Op de livestream, waar Big Brother 24/7 te volgen is, zwaaien de overige kandidaten hem met een droevig gezicht uit.

Elke week moet een bewoner weggestemd worden. Deze week zijn Els en René genomineerd, het is nog niet duidelijk of een van hen donderdagavond het huis alsnog moet verlaten nu Theo reeds vertrokken is.