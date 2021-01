Marc-Marie Huijbregts kijkt met weinig plezier naar hoe Carlo Boszhard hem persifleert in De TV Kantine. De televisiemaker vindt dat Boszhard "altijd een beetje gemeen" over hem doet.

"Dan denk ik: waarom? Wat heb ik jou aangedaan?", aldus Huijbregts in gesprek met Aaf Brandt Corstius in hun gezamenlijke podcast Marc-Marie & Aaf vinden iets.

Huijbregts wordt al jaren nagedaan in het televisieprogramma, maar hij vindt zelf dat dat niet op een al te vriendelijke manier gebeurt. "Het is vooral irritant dat hij in interviews altijd zegt hoe vervelend hij het vindt om mij na te doen. Dat hij mij het minst leuk vindt. Dan denk ik: doe het gewoon niet? Mij maakt het namelijk helemaal niets uit."

De televisiemaker heeft het idee dat hij met opzet minder vriendelijk wordt neergezet. "Hij is altijd een beetje gemeen. Het leek alsof ik dood was gegaan, toen werd opgegraven. Vervolgens naar het brandwondencentrum en toen weer terug voor de opnames. Zo zag ik eruit. Het was superlelijk."

NU.nl is in afwachting van een reactie van Boszhard.