De docuserie van Demi Lovato, waarin ze onder meer praat over de moeilijke periode in haar leven waarin ze een overdosis nam, gaat op 23 maart in première op YouTube.

De vierdelige docuserie heet Demi Lovato: Dancing With the Devil. De 28-jarige zangeres kijkt niet alleen terug op de overdosis drugs die ze in 2018 nam, maar ook op haar Tell Me You Love Me World Tour.

Eerder vertelde ze dat een poging om van een eetstoornis te herstellen mentale problemen veroorzaakte en tot de overdosis leidde.

"Twee jaar geleden besloot ik de zwartste periode in mijn leven onder ogen te zien", zegt Lovato tegen Entertainment Tonight. "Ik ben dankbaar dat ik het verleden achter me heb kunnen laten en dat ik mijn verhaal kan delen met de wereld."

In 2017 was er ook al een documentaire van Lovato te zien op YouTube, genaamd Simply Complicated.