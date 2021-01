Nance Coolen is toegevoegd als presentator van Helden van Nu, waarin SBS zorgmedewerkers verrast die zich inzetten tijdens de coronacrisis. Ze versterkt presentator Kevin Brouwer, die in de eerste reeks al het gezicht was van het programma.

"Ik ben ontzettend blij dat ik samen met Kevin dit programma mag doen en zo van dichtbij te mogen horen en zien wat voor belangrijk werk er gedaan wordt in de zorg", aldus Coolen (47).

"Het presenteren van dit programma betekent dat ik die zorgmedewerkers in het zonnetje mag zetten en dat doe ik maar al te graag."

Het tweede seizoen van het programma gaat op zondag 24 januari van start en bestaat uit twintig afleveringen. Coolen was eerder werkzaam voor SBS en presenteerde op de zender onder meer Sterren dansen op het ijs en Popstars, beide met Gerard Joling.

De presentatrice en Twenty 4 Seven-zangeres was in 2012 voor het laatst te zien op SBS. Daarna presenteerde ze enkele programma's op RTL 4, zoals Wie doet de afwas en RTL Woonmagazine.