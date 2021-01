André van Duin is vorige week in het geheim geopereerd aan darmkanker in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, meldt De Telegraaf woensdag. De 73-jarige komiek maakt het goed en is inmiddels weer thuis.

Van Duin zegt in de krant dat hij tegen het einde van de zomer ontdekte dat er iets niet klopte. "Ik stond op van de wc en je kijkt dan wel eens achterom. Daar zag ik een pluimpje bloed en daardoor ging bij mij een alarmbelletje rinkelen."

Bij nader onderzoek in het ziekenhuis werd een tumor in de dikke darm ontdekt. De afgelopen maanden kreeg hij hiervoor al meerdere chemokuren.

De diagnose zorgde voor flashbacks bij Van Duin, die een jaar geleden zijn echtgenoot Martin Elferink (55) verloor aan botkanker. "Anders dan bij met hem, zag het er bij mij wel meteen goed uit. De tumor bleek goed operabel te zijn, maar moest eerst kleiner worden voordat ze hem durfden weg te halen."

Van Duin bleef in de tussentijd werken en vertelde zo min mogelijk mensen het nieuws. Hij wilde zijn ziekte nog niet met de buitenwereld delen. "Ik heb graag dat mensen om me moeten lachen. En niet dat ze, wanneer ze me zien, meteen denken: 'Ach goss, zijn man dood, zijn vriendin Corrie van Gorp en nu zelf ook nog kanker'. Dan word je zo'n zielige, ouwe komiek", aldus Van Duin in de krant.

De operatie had plaats in de eerste week van januari. Volgens Van Duin was dit allemaal "erg emotioneel" door de ervaring die hij had met Elferink. "Je gaat je huis uit, op weg naar dat ziekenhuis, en dat doe je in de hoop dat het allemaal weer goed komt en dat je het huis weer terug zal zien. (..) Hij (Elferink, red.) hield de boel een beetje in de gaten en dat heeft hij goed gedaan."