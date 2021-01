De Britse miljardair en eigenaar van onder meer The Telegraph-kranten Sir David Barclay is zondag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Barclay bouwde samen met zijn broer Frederick een groot imperium op van bedrijven. Zijn overlijden werd dinsdag bekendgemaakt door zijn eigen krant The Telegraph.

De tweelingbroers waren onafscheidelijk van elkaar en stonden in de Britse media bekend als de Barclay Brothers. Samen waren zij naar schatting ruim 7 miljard Britse pond (7,8 miljard euro) waard.

Barclay leed een teruggetrokken bestaan en liet zich zelden in het openbaar zien. "Privacy is zeer waardevol. Er is geen enkele reden voor ons om over onze zaken te praten", zei hij daarover eerder tegen een journalist van zijn eigen krant The Telegraph.

Barclay vergaarde al van jongs af aan zijn fortuin met transport en retailbedrijven. In 1992 kocht hij samen met zijn broer de krant The European. In de daaropvolgende jaren bouwden de Barclay Brothers hun media-imperium verder uit.

In 2004 kochten zij de The Telegraph Group (nu Telegraph Media Group) voor ruim 665 miljoen pond (744 miljoen euro). Daarmee werden zij direct eigenaar van de kranten The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph en The Spectator.

David en Frederick Barclay werden in 2000 geridderd door de Britse koningin Elizabeth en droegen sindsdien de titel Sir.