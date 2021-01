Daniël Dekker is de winnaar van de Marconi Oeuvre Award 2020, meldt AVROTROS dinsdag. De zestigjarige radio-dj werd in zijn eigen radioprogramma verrast met de prijs.

De jury van de Marconi Awards prijst Dekker vanwege "zijn ongekend succesvolle radiocarrière, zijn herkenbare stem en eigen geluid. Een allemansvriend, met radio in zijn hart. Diep in zijn hart."

Verder wordt Dekker geprezen om zijn programma Muziekcafé, dat hij bijna vijftien jaar lang presenteerde. "Muziekcafé maakte hij tot dé plek voor live muziek op de Nederlandse radio en dan met name live muziek van Nederlandse artiesten", aldus de jury, die bestaat uit onder anderen dj Domien Verschuuren, NPO 3FM-zenderbaas Sharid Alles en Corné Klijn van NPO Radio 2 en 5.

"Want zijn passie voor het Nederlands product was (en is) enorm. Nederlandstalige artiesten kregen een plek in de Gouden Uren, Nederlandse bands konden terecht in Muziekcafe en het volkse genre gaf hij een kans op NPO Sterren NL."

Dekker maakte vorig jaar overstap

Dekker stapte in september 2020 over van AVROTROS naar Omroep MAX. Naast zijn eigen radioprogramma is hij daar eindverantwoordelijk voor de uitzendingen van NPO Radio 5 en alle bijbehorende online activiteiten.

De Marconi Oeuvre Award ging vorig jaar Sjors Fröhlich. Andere winnaars van de prijs zijn Adam Curry, Willem van Kooten en Tineke de Nooij.

De Marconi Awards worden op donderdag 28 januari uitgereikt tijdens het RadioGala van het Jaar, georganiseerd door AVROTROS. Naast de Marconi Awards worden er tijdens het RadioGala van het Jaar ook publieksprijzen uitgereikt, waaronder de Gouden RadioRing en de Gouden Podcast.