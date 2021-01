Mary McCartney, de dochter van Beatle Paul McCartney, neemt volgens Variety de regie van If These Walls Could Sing op zich. In de documentaire belicht de regisseur de wereldberoemde muziekstudio Abbey Road Studios, waar The Beatles een groot aantal van hun nummers hebben opgenomen.

"Een aantal van mijn vroegste herinneringen spelen zich af in Abbey Road", aldus de 51-jarige regisseur. "Ik wil al een tijd het verhaal van deze historische plek vertellen."

Het wordt de eerste documentaire over de muziekstudio in Londen, die dit jaar negentig jaar geleden geopend werd. McCartney gaat voor de film in gesprek met bekende artiesten die er nummers opnamen en duikt zo in de geschiedenis van Abbey Road.

Abbey Road opende in 1931 en in de studio werd geëxperimenteerd met nieuwe opnametechnieken. Aanvankelijk werd er klassieke muziek opgenomen, later werd dit uitgebreid met meer moderne genres als jazz, bigband en rock-'n-roll.

The Beatles namen er 190 van hun 210 liedjes op. Ook artiesten als Pink Floyd, Spice Girls en Bastille maakten er muziekalbums.

Mary McCartney werkt als fotograaf en schreef ook meerdere kookboeken. If These Walls Could Sing is haar eerste grote regieproject, eerder werkte ze als regisseur mee aan videoclips van Melanie C en haar vader Paul.