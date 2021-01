LINDA stopt voorlopig met het uitbrengen van L'HOMO, een magazine gericht op de lhbti-gemeenschap. De reden voor het einde van het tijdschrift is het lezersaantal dat in de afgelopen jaren is teruggelopen.

Op LINDA.nl valt te lezen dat de mogelijkheden voor een nieuwe editie nog niet helemaal worden uitgesloten. Voor een bijzondere aanleiding kan het blad alsnog verschijnen, maar niet meer op regelmatige basis.

L'HOMO verscheen sinds 2009 eens per jaar. Om de elf jaar van het tijdschrift af te sluiten, verschijnt er op 17 mei nog een boek. "Met L'HOMO Le Book kijken we niet alleen terug op een decennium L'HOMO, maar ook vooruit, richting een hopelijk meer inclusievere samenleving waarin diversiteit gevierd wordt en iedereen zichtbaar is", aldus Iebele van der Meulen, voormalig hoofdredacteur van de L'HOMO.

De covers van L'HOMO deden in de afgelopen jaren regelmatig stof opwaaien. Arie Boomsma was in 2009 de eerste bekende Nederlander die voor het blad poseerde. Dit werd hem destijds niet in dank afgenomen door zijn werkgever, de EO. De presentator werd drie maanden geschorst en vertrok vervolgens bij de omroep.

Acteurs Tygo Gernandt en Thijs Römer stonden in 2012 zoenend op de cover van het blad. Jan Versteegh en Tim Hofman deden dit in 2016 nog eens over.

L'HOMO richtte zich in eerste instantie vooral op de homoseksuele man, maar in 2019 werd besloten de gehele lhbti-gemeenschap te willen aanspreken. In 2020 verscheen er al geen editie meer wegens de coronacrisis.