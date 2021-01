Veel mensen die op televisie te zien zijn zeggen nooit iets van zichzelf terug te kijken, maar Zapp-presentator Klaas van Kruistum pakt het anders aan: hij kijkt zijn eigen programma's zeker vijf keer terug.

Zijn echtgenote Rosemarijn vertelt in de rubriek Buis&Haard in De VARAgids dat er twee programma's zijn die het hele gezin, met naast de presentator en zijn vrouw vier kinderen, samen kijkt: Klaas kan alles en Anne met een E.

"Maken we er een gezellig familieavondje van. Anne heeft zo’n eigenzinnige kijk op de wereld, en dat is heel herkenbaar bij onze eigen kinderen. En, over Klaas kan alles… Klaas kijkt zijn eigen afleveringen zeker vijf keer", aldus Rosemarijn. Volgens Van Kruistum zit daar wel de montage bij, waar hij altijd bij betrokken is.

De presentator is zelf groot fan van het programma Reizen Waes Europa waarin presentator en acteur Tom Waes kennismaakt met diverse culturen en mensen in Europa. "Een serie als Reizen Waes Europa hoop ik ooit zelf te maken."

"In één aflevering hoort Waes het verhaal van Spaanse vissers. Ze krabben beestjes van de rotsen onder gevaarlijke omstandigheden voor een beetje inkomen. Vervolgens helpt hij mee. Die combinatie van verhaal en avontuur, is fantastisch. Laat ze maar bellen."