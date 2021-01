Wesley Sneijder is toegevoegd aan de reeks bekende Nederlanders die meedoet aan Marble Mania, het knikkerprogramma van SBS6 dat vanaf 21 januari van start gaat. Ook onder anderen Nick en Simon en Hélène Hendriks zullen in de show te zien zijn.

Ook maakt SBS6 de namen van deelnemers Sander Lantinga, Hans Kraay jr., Kees Tol en Toine van Peperstraten bekend.

Welke BN'ers het in de overige afleveringen tegen elkaar opnemen en voor een zelfgekozen goed doel spelen, wordt later bekendgemaakt.

Winston Gerschtanowitz presenteert Marble Mania. De deelnemers nemen het tegen elkaar op in diverse behendigheidsspellen en in rondes waarin het om geluk draait. Daarna volgt een finale waarbij twaalfduizend knikkers over de baan rollen. Jack van Gelder gaat het commentaar bij de wedstrijd geven.