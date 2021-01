Na het vertrek van Remko Veldhuis zaten de overgebleven negen kandidaten er wat geschokt bij, maar zoals altijd bij Wie is de Mol? is er weinig tijd voor bezinning: er moet geld in de pot komen. Oud-deelnemer Jeroen Kijk in de Vegte zag zo vroeg in het spel al flink wat opvallende dingen voorbijkomen, vertelt hij in gesprek met NU.nl

Let op, dit bericht bevat spoilers.

De radio-dj heeft de eer gehad twee keer te mogen meedoen aan het razend populaire programma: in 2017 als kandidaat en in 2020 in het speciale jubileumseizoen als Mol. Nu hij de ervaring heeft van beide kanten, kijkt hij niet per se anders naar de uitzendingen, vertelt hij.

"Ik zit er afwisselend in, maar ga toch vooral als fan en kijker in het programma op. Op het moment zelf kijk ik niet strategisch om te bedenken hoe ik dat had gedaan als Mol, het is meer dat dat soort gedachten achteraf komen. Ik heb deze aflevering ook expres twee keer gekeken omdat ik wist dat je zou bellen, je wilt toch een goed verhaal klaar hebben hé."

Wat viel je op aan deze aflevering?

"Ik probeer op te letten hoe mensen reageren, want daar kun je toch veel aan afzien. Lakshmi was wel heel blij toen Rik van de Westelaken zei dat er blacklight ballerina's in de ruimtes waren in de tweede opdracht. Misschien is dat een ding hoor en wist zij precies wat dat inhield, maar ik dacht vooral: wat betekent dat dan? Terwijl zij reageerde alsof dit was waar ze al haar hele leven op gewacht heeft."

"De executie is ook een goed moment om op te letten. Hoe had ik daar gereageerd? Het is heel lastig te peilen, want je kunt als Mol kiezen heel overdreven te reageren, of juist heel ingetogen. Tegelijk: als Mol was ik soms ook echt verbaasd over de afvaller. Eigenlijk weet je in aflevering 2 gewoon nog niks, haha."

"Renée (Fokker, actrice, red.) viel me qua reacties ook op, maar meer omdat ze overkomt alsof ze alles verwarrend vindt. Bij haar krijg ik een beetje hetzelfde gevoel als bij Erik (De Zwart, red.): ze observeren. Alleen hij kijkt van een afstandje en zij gooit zich er onbevangen in."

Wie speelt een vals spel?

"Joshua (Nolet red.), echt geen twijfel over mogelijk. Hij is onwijs manipulatief en ik had echt te doen met Splinter (Chabot, red.). Joshua gebruikt hem als verlengstuk van zijn tactiek. Het voelt een beetje zoals met Ellie (Lust, red.) en mij, hoe zij een pion was in mijn spel. Wat wint Splinter ermee om anderen te wijzen op Joshua? Ik had echt wel met hem te doen."

Wie is te eerlijk?

"Ja, Splinter natuurlijk. Maar dat zeg ik ook puur om zijn karakter: hij lijkt me intens aardig en eigenlijk te goed voor de wereld. Hij is slim en hij is heel leesbaar. Hoewel ik best geloof dat hij goed kan liegen, denk ik dat zijn gezicht het meteen weggeeft, hij is echt een open boek."

Wie gaat er volgende week uit?

"Dan zeg ik Florentijn (Hofman, red.). Hij is een beetje als Renée: hij staat erbij en lijkt constant te denken 'nou, moe? Wat moet ik hier nou mee?'. Ik weet dat heel veel mensen hem verdenken, maar de geschiedenis van dit programma leert ons dat iemand die zo verdacht wordt, er vaak de volgende aflevering uitgaat."

Wie is de Mol?

"Joshua. Ik denk dat hij een beetje doet wat ik ook deed: geen rol spelen, maar karaktertrekken van zichzelf inzetten om als Mol te werken. Hij is een hele fast forward-Mol. Hij is de rest altijd één stap voor en zet allerlei pionnen uit die hij kan inzetten. Ik denk ook dat het reversed psychology is dat je denkt dat hij het niet kán zijn omdat hij zo verdacht is. Dat kan hij heel goed inzetten en vergroot hij dus ook uit in dat bondje met Splinter. Zoals gezegd: het is pas aflevering 2, maar voor nu is hij de beste Mol."