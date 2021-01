Angelique Houtveen stopt als dj bij het radiostation 3FM. Houtveen zegt op Instagram dat ze iets anders gaat doen, maar kan nog niet vertellen wat dat is.

"Soms gooit het leven kansen op je pad die te mooi zijn om te laten liggen. Nooit makkelijk om zo'n keuze te maken. Helemaal niet om een tof station als 3FM achter te laten. Maar ik probeer altijd mijn hart te volgen en dat ga ik nu weer doen", aldus de 34-jarige Houtveen.

Het echte afscheid van de dj laat nog even op zich wachten. "De komende weekenden ben ik nog op zender te horen, dus dit is nog geen afscheidsbericht. Maar ik wilde het je wel laten weten omdat het al een beetje in de lucht hing hier en daar."

Houtveen kwam in 2011 via het opleidingstraject van BNN op de radio terecht. Daarna vond ze via omzwervingen bij onder andere Radio 6, de NTR en FunX in 2016 haar plek bij 3FM.

In 2017 zat ze tijdens Serious Request in het Glazen Huis.