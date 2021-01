Het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht is vrijdagavond op NPO1 van start gegaan met bijna 1,7 miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het Journaal en De slimste mens hadden de hoogste kijkcijfers.

Naar het nieuws op NPO1 keken vrijdagavond 2,6 miljoen mensen. De slimste mens werd door ruim twee miljoen mensen bekeken. Op de derde plek in de top 25 van de dag staat The voice of Holland Blind Auditions (1,87 miljoen), gevolgd door Flikken Maastricht.

Big Brother, dat deze week begon met 1,3 miljoen kijkers, komt tekort voor de top 25 en zakt naar 421.000 kijkers.

Jinek profiteerde van het aantal kijkers naar The voice of Holland en werd door 1,2 miljoen mensen bekeken. Concurrent OP1 moest het met ruim 960.000 kijkers doen.