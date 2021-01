Hélène Hendriks baalt dat Talpa volgend seizoen niet meer over uitzendrechten van de Champions League beschikt. De 40-jarige presentatrice zegt in de Volkskrant dat ze 'even heeft staan vloeken'.

"Als sporter streefde ik altijd het hoogste na en dat doe ik in dit vak ook. Maar ik ben blij dat we wel de Europa League-rechten hebben, want dat was ook niet zeker."

Talpa beschikt dus wel over de uitzendrechten van de voetbalwedstrijden in de Europa League, maar moet de Champions League aan concurrent RTL overlaten.

"Een voordeel is dat daar meer Nederlandse ploegen aan meedoen", vervolgt Hendriks. "Het is een treetje lager, maar uiteindelijk gaat het me om het vak. Dat is wat ik leuk vind en wat ik heel graag nog heel lang wil blijven doen."

In het interview krijgt Hendriks ook de vraag gesteld hoe zij terugkijkt op de controverse rondom de uitspraken van de vaste Veronica Inside-tafelgast Johan Derksen over Akwasi.

"Het is voetbaltaal, ik stoor me daar totaal niet aan. Als iemand geen racist of wat dan ook is, is het Johan. Echt, die omarmt iedereen. Maar hij maakt ook grapjes - de ene meer geslaagd of gepast dan de andere, maar ik vind dat dat moet kunnen."