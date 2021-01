Akwasi is eind december boos weggelopen tijdens een interview met het Radio 1-programma Dit is de Dag. De rapper pakte ook laptops af van de crew en dwong EO-presentator Hans van der Steeg om opnames met hem te verwijderen. Dit vertelt Radio 1 vrijdag op hun website nadat ze het desbetreffende interview toch uitzonden.

In het EO-radioprogramma, dat op 28 december werd opgenomen, werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. "2020 was het jaar van corona, maar ook van Black Lives Matter (BLM). Hiertoe hebben we Akwasi uitgenodigd. Met hem wilden we terugblikken op het afgelopen jaar. De BLM-demonstratie op de Dam was daarin een belangrijke gebeurtenis."

Akwasi zegde toe mee te werken. Er werd wel een afspraak gemaakt om niet te lang over de veelbesproken uitspraken van de rapper te praten, die hij deed tijdens de BLM-demonstratie van 1 juni 2020 op de Dam. "Wij gingen met deze voorwaarde akkoord", aldus een woordvoerder van de NPO.

'Akwasi eiste dat alle opnames verwijderd werden'

Na enkele vragen over de speech op de Dam vroeg Akwasi aan Van der Steeg of "dit de kant is die hij op wil gaan". Volgens de uitleg van Radio 1 eiste hij dat alle opnames verwijderd zouden worden. Tegen de presentator zei de rapper dat hij "anders een probleem heeft".

"Akwasi trok daarna alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapte hem dicht en nam de laptop onder zijn arm mee. Daardoor stopte de opname. Daarna pakte hij ook de laptop van Hans en verliet de kelder", aldus de verklaring van Radio 1.

Van der Steeg liep naar eigen zeggen direct achter de rapper aan om hem te vertellen dat de laptops niet van hem zijn. "Akwasi gaf aan dat hij even moest afkoelen."

Niet veel later kreeg Van der Steeg de PR-man van de rapper aan de telefoon, die het volgens NPO verschrikkelijk vond en het probleem wilde oplossen. Van der Steeg liet weten dat hij dat ook wilde en het op het deze manier niet wilde uitzenden. "Laat hem terugkomen, we stoppen over de Dam en we maken het gesprek af". Akwasi kwam een half uur later terug en gaf de redactie twee opties. "Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops."

'Heb opnames verwijderd om laptops weer terug te krijgen'

Onder druk van de rapper heeft Van der Steeg uiteindelijk de opname gewist, stelt hij. "Om op die manier de laptops weer terug te krijgen, in de wetenschap dat er op een ander apparaat een backup staat."

De journalist laat weten dat hij normaal gesproken nooit onder dwang journalistiek materiaal zou wissen. "Waarom nu dan wel? Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een backup was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal. Ik had ook meteen de politie kunnen bellen, maar dan was er sowieso geen interview meer gekomen", aldus Van der Steeg.

'Lang getwijfeld over uitzenden van het interview'

Eindredacteur Jan Pieter Kol zegt dat er lang getwijfeld is over of het interview uitgezonden zou worden. "Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden."

De zender zegt veel contact te hebben gehad met het team van Akwasi om hem de kans te geven het interview alsnog af te maken en hem hierbij de kans geven om uit te leggen wat er gebeurd is. Hier wilde de rapper geen gebruik van maken. Wel heeft hij zijn excuses aangeboden.

Geen aangifte

Een woordvoerder van de EO laat weten dat de omroep geen aangifte gaat doen tegen Akwasi. "We zijn niet van plan om aangifte te doen", aldus de woordvoerder. "Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond. We wilden de journalistieke weg bewandelen."

Tijdens zijn speech op de Dam zei Akwasi Zwarte Piet in het gezicht te willen trappen als hij er in november een zou zien.

De uitspraken van Akwasi op de Dam werden eerder door het Openbaar Ministerie als "opruiend" gezien en daarmee strafbaar. Van vervolging kwam het echter niet omdat Akwasi na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat publiekelijk afstand nam van zijn woorden.

De zaak werd vervolgens voorwaardelijk geseponeerd met als voorwaarde dat Akwasi binnen een jaar niet nogmaals een strafbaar feit mag begaan. Dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni voor de rechter moeten verantwoorden.

NU.nl heeft het management van Akwasi benaderd voor een reactie.