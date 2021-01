Kinderen en make-up: veel ouders proberen het zo lang mogelijk uit te stellen. Maar het kan juist een hele creatieve kant bij ze oproepen en volgens NikkieTutorials leren ze op deze manier zichzelf te uiten. Mede daarom presenteert ze Make-Up Cup.

"Het is gewoon kunst, dat zie je meteen als je de eindresultaten bekijkt", aldus Nikkie de Jager, zoals de YouTuber echt heet, in gesprek met NU.nl.

In Make-Up Cup gaan tien kinderen de strijd met elkaar aan: ze plakken nepwimpers, leren alles over het belang van primers maar vooral uiten ze zich op een hele creatieve manier. "Ik weet echt wel dat er best wel een stigma zit op make-up bij kinderen en ik snap op zich ook wel dat mensen huiverig zijn. Maar als je ziet wat deze kinderen nu al voor elkaar krijgen. Nou, ik ben ook op mijn veertiende begonnen en kon dat allemaal echt nog niet hoor."

De deelnemers, tussen de dertien en vijftien jaar oud, weten vaak al een heleboel over het aanbrengen van make-up door de talloze video's die ze op sociale media kunnen bekijken. Maar het gaat verder dan dat: ze maken hele kunstwerken op hun gezicht. "We hebben een opdracht waarbij het thema Muziek is. Dan zie je een hele hoop Ariana Grande's voorbijkomen, maar er zit ook iemand bij die een zombie maakt uit Thriller van Michael Jackson. Dat is echt volop je creativiteit gebruiken en ook hartstikke moeilijk om te doen."

'Adviseren en elimineren is allebei leuk'

Tijdens de wedstrijd jureert de YouTuber en presentatrice van het Eurovisie Songfestival niet alleen, ze geeft ook adviezen. "Ik vind dat ook echt heel leuk om te doen. Hoewel sommigen het niet echt nodig lijken te hebben hoor. Ik heb ook zo af en toe wel wat looks voorbij zien komen waarvan ik dacht: oh dat ga ik ook doen! Dus zij leren niet alleen van mij, ik ook van hen."

Dat ze ook kinderen moet teleurstellen bij de eliminatie is verdrietig voor de kinderen en doet De Jager voorzichtig, maar problemen heeft ze er niet mee. "Nee hoor, de eerste keer voelde ik me echt een beetje Tyra Banks (de presentatrice en bedenker van America's Next Top Model, red.). Ik ben dol op televisie en vind zo'n eliminatie prachtig, dus ik ging er helemaal in op. In aflevering twee is dat wel al minder, er werd me aanbevolen toch iets meer Nikkie te zijn en iets minder Tyra. Als jij zegt dat je me in aflevering één al heel lief vond, vind je me later echt een engel, haha."

Presenteren vindt De Jager leuk, maar of dit nu direct een carrière moet worden zegt ze niet zo hard. "Ik wil dingen doen waar ik echt iets mee heb. Ik ben fan van het Songfestival en ik heb natuurlijk echt iets met make-up. Maar ik wil niet ineens 1 tegen 100 presenteren of zo. Het moet wel bij me passen."

Make-Up Cup is vanaf 9 januari iedere zaterdag om 18.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.