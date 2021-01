De slimste mens is donderdagavond gezien door ruim 2,1 miljoen mensen. Nog nooit eerder keken er zoveel mensen naar de kennisquiz, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het eerdere record was voor de finale van het zomerseizoen, waarin iets minder dan 2,1 miljoen mensen zagen dat Astrid Kersseboom tot winnaar werd uitgeroepen.

De Casting Kantine, waarin gezocht wordt naar een imitatietalent voor een rol in De TV Kantine, is donderdagavond door 972.000 mensen bekeken. Het eenmalige RTL-programma heeft daarmee de tiende plek in de kijkcijferlijst bemachtigd.

In het programma gingen vaste TV Kantine-gezichten Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap op zoek naar een acteur die een rol kan vertolken in de komende aflevering van het persiflageprogramma.

Ook Nieuwe Boeren van KRO-NCRV, waarin een groep onbekende Nederlanders het boerenbestaan ontdekt, is goed bekeken. Het door Anita Witzier gepresenteerde programma is door 984.000 mensen gezien.

Het NOS Journaal van 20.00 uur en dat van 18.00 uur werden door respectievelijk 2,7 miljoen en 1,7 miljoen mensen bekeken en vormen samen met De slimste mens de top drie van best bekeken programma's.