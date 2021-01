Nederland keek in 2020 dagelijks gemiddeld vier minuten langer televisie dan het jaar ervoor. Uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat vooral het uitgesteld kijken van televisieprogramma's populairder is geworden.

De tijd die Nederlanders aan livetelevisie spenderen, nam in de afgelopen jaren af. Maar de afname stokte in 2020. Net als in 2019 werd vorig jaar per dag gemiddeld 135 minuten naar livetelevisie gekeken

Ook besteedde de Nederlandse televisiekijker meer tijd aan het uitgesteld kijken van programma's binnen zes dagen na de uitzending. Het aantal minuten steeg van 20 naar 24 per dag. Daarmee wordt in Nederland gemiddeld 159 minuten per dag televisiegekeken.

De Nederlandse kijker bracht in totaal 206 minuten per dag voor de televisie door. Dat zijn veertien minuten meer dan in 2019. Daarbij is ook de tijd opgeteld die wordt besteed aan het bekijken van films en series via streamingdiensten als Netflix en Videoland.

Groter verschil met 2019 bij strenge coronamaatregelen

Stichting KijkOnderzoek ziet in de cijfers terug dat er een grotere toename ten opzichte van 2019 was in periodes waarin strengere coronamaatregelen golden. Zo werd in de periode van 9 maart tot 21 juni gemiddeld tien minuten per dag meer televisie gekeken dan een jaar eerder. Sinds oktober gaat het zelfs om zeventien minuten meer dan een jaar eerder.

Het extra NOS Journaal rondom de toespraak van premier Mark Rutte op 14 december was met gemiddeld zes miljoen kijkers de best bekeken uitzending van het jaar. De registratie van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei bereikte met 7,8 miljoen het grootste totale aantal kijkers.