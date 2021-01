Het format van RTL Exclusief wordt aangepast, laat RTL donderdag weten aan NU.nl na berichtgeving van Showbizznetwork. Deze verandering is volgens de zender geen gevolg van de kritiek op het programma, waarvan de eerste aflevering op 30 december werd uitgezonden.

"Zoals we op Oudjaarsdag aangaven: De basis stond, maar dankzij de reacties van de kijkers zijn er nieuwe inzichten ontstaan die de makers graag willen gebruiken om het programma nog beter te maken", laat RTL desgevraagd weten. "Een nieuw format is constant in beweging."

In het programma waren onder de leiding van Beau van Erven Dorens diverse persiflages te zien van onder anderen koningin Máxima, Mark Rutte en Johan Derksen. Deze bekende personen worden door cabaretiers middels deepfaketechnologie tot leven gebracht. Met deze technologie kan het gezicht van iemand anders op het gezicht van de cabaretiers geplakt worden.

Er kwamen verdeelde reacties over de eindejaarsuitzending van het programma. Hoewel een aantal kijkers via sociale media lieten weten het hilarisch te vinden, waren er ook veel negatieve reacties op Twitter te lezen van mensen die de talkshow erg flauw vonden.

De tweede aflevering van RTL Exclusief zou op zondag 3 januari worden uitgezonden, maar dit werd met een week uitgesteld om "de nieuwe inzichten" te verwerken in een aanpassing van de talkshow.

Dat is volgens RTL een "vrolijke nieuwsquiz op de zondagavond" geworden, waarin twee panels met gasten onder leiding van Van Erven Dorens "een spel spelen met de waarheid". Hierbij worden de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week doorgenomen, waarbij de vraag 'wat is echt en wat is fake' centraal staat. De tweede aflevering van RTL Exclusief is op zondagavond 10 januari te zien.