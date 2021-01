Carlo Boszhard is vanaf donderdag te zien in het twaalfde seizoen van De TV Kantine. De presentator voorziet zelf een lange houdbaarheidsdatum voor het programma, waarin hij samen met onder anderen Irene Moors en Elise Schaap tal van bekende personen imiteert.

"Als een programma langer dan zeven jaar bestaat, krijg je vaak de vraag: 'wanneer gaat het stoppen?' Dat is echt iets typisch Nederlands, die vraag heb ik ten tijde van Telekids en Life 4 You ook honderd keer gehad", vertelt Boszhard.

"Ik antwoord altijd met: 'dat staat in de sterren'. Zolang er vraag naar is en er mensen naar kijken, blijven we lekker doorgaan. Ook zonder mij. Dan blijf ik het gewoon produceren, samen met Herald (zijn partner, die het nu produceert, red)."

Wel wil de presentator het nog even volhouden. "De TV Kantine vind ik het zwaarste programma om te doen, maar wel een van de leukste. Je zit zes uur per dag in de make-up en je moet heel scherp blijven."

'Dacht dat René Froger me niet ging lukken'

Hoewel Boszhard en zijn collega's succesvol talloze BN'ers en internationale sterren hebben geïmiteerd - denk aan Famke Louise, John de Mol (Boszhards eigen favoriet) en koningin Máxima - lukt de persiflage niet altijd. "Ik heb weleens een scène weggegooid. Maar als een type wat minder goed werkt, is dat niet erg: het leuke is dat een ander typetje twee minuten later weer de show kan stelen", vertelt Boszhard.

"Ik probeer ook weleens een typetje uit dat me pittig lijkt. Zo wilde ik nooit beginnen aan René Froger, omdat ik dacht dat het me niet zou lukken. Tot ik het gewoon deed, lukte het wel, en inmiddels heb ik hem meerdere keren gespeeld."

Maar overdaad schaadt, ook in De TV Kantine. "Als je iemand drie, vier keer hebt gedaan, is het wel klaar", vindt Boszhard. "Je begint met een scherpe analyse van hoe je iemand ziet, vervolgens kun je dat typetje in een volgende scène in een ander daglicht zetten door diegene te laten zingen, dansen, noem maar op. Daarna heb je het wel gehad."

'Deepfake is niets voor ons'

Waar voldoet een goede persiflage volgens de presentator aan? "Om een goede imitatie moet je lachen, en ze is heel herkenbaar. Zonder dat je daarbij venijnige opmerkingen hoeft te maken. Je vergroot bepaalde dingen die iemand altijd zegt of doet."

Dat heeft bij collega's weleens tot kritiek geleid; zo vertelde Erik van Muiswinkel dat hij een schadeclaim van de nabestaanden van de door hem geïmiteerde judoka Anton Geesink kreeg. Bij De TV Kantine zijn ze nog niet in een dergelijke situatie beland.

"De grenzen die je opzoekt, liggen bij de maker zelf", legt Boszhard uit. "Wij hebben nog niet vaak gehoord dat iemand niet blij is met een imitatie. Eigenlijk is het ook een vrij positief programma, dat is ook de reden dat we dit al twaalf jaar doen. De BN'ers zien de gein ervan in, anders doen ze ook niet mee."

RTL Exclusief van Beau van Erven Dorens stuitte onlangs op flink wat kritiek nadat in het programma imitaties met deepfaketechniek te zien waren, waarbij gebruik wordt gemaakt van computermanipulatie. Volgens Boszhard zal dat in De TV Kantine niet gebeuren.

"In De TV Kantine zie je de echte ogen van de acteurs. Alles wordt gedaan met lippenstift, nepneuzen, lenzen, pruiken. De humor staat altijd voorop en de lol die de acteurs hebben bij het spelen, is het allerbelangrijkst. Dan is het automatisch ook leuk om naar te kijken."

De TV Kantine is vanaf 14 januari iedere donderdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.