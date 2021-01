Alexander Klöpping vertrekt bij Blendle. Klöpping was als medeoprichter bijna acht jaar lang betrokken bij de digitale kranten- en tijdschriftenkiosk, maar wil zich nu toeleggen op nieuwe dingen, schrijft hij donderdag op zijn eigen website.

Klöpping stopte afgelopen juli al als CEO van Blendle, nadat het bedrijf was overgenomen door het Franse Cafeyn. Daarna nam hij plaats in het bestuur van Cafeyn om de journalistieke visie van Blendle verder te ontwikkelen.

Wat Klöpping precies gaat doen, weet hij nog niet. Maar om daarachter te komen moet hij de banden met zijn bedrijf volledig verbreken, stelt Klöpping, die het bedrijf samen met Marten Blankesteijn oprichtte.

"En hoewel ik me mentaal heb voorbereid op deze stop, vind ik het moeilijk om een paar stappen terug te doen en te begrijpen wat ik de laatste acht jaar geleerd en gewaardeerd heb en wat ik zal gaan missen."

Klöpping laat verder weten dat het hem zwaar viel als het bedrijfsmatig tegenzat met Blendle. "Het is mijn kindje, dus het voelde heel persoonlijk als er iets niet goed ging. Ik voelde me slecht als mensen vertrokken, een strategie niet goed uitpakte of een uitgever zijn samenwerking met ons verbrak."

Blendle werd populair door de verkoop van losse artikelen van grote kranten en tijdschriften. In 2017 trok NRC zich terug, omdat het verdienmodel hen niet ten goede zou komen. De Telegraaf volgde dat voorbeeld enkele maanden later.

In 2014 investeerden The New York Times en Axel Springer SE (bekend als uitgever van de Duitse Bild) samen 3 miljoen euro in Blendle.