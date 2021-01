De Amerikaanse kranten spreken op hun voorpagina's allemaal hun verbazing en afschuw uit over de gewelddadige bestorming van het Capitool in Washington die zich woensdag voltrok.

De kranten leggen de schuld van de bestorming, waarbij vier doden en talrijke gewonden vielen, bijna unaniem neer bij de zittende president Donald Trump.

The New York Post richt zich op de cover op de situatie die zich voordeed op de zogeheten House Floor. Nadat het debat tussen Republikeinen en Democraten werd geschorst en Congresleden geëvacueerd werden, blokkeerden veiligheidsmedewerkers de deuren en richtten ze hun pistolen op de indringers.

Ook The Washington Times maakt op zijn cover gebruik van het beeld van de situatie op de House Floor. Zowel The New York Times als The Seattle Times laat op de voorpagina zien hoe de demonstranten zich buiten het Capitool een weg naar binnen banen.

Beide kranten beschrijven de demonstranten, die zich illegaal toegang hebben verschaft, als een door Trump aangestuurde "mob" (vrij vertaald: bende). De StarTribune kopt enkel en alleen het woord "Insurrection" (opstand) in hoofdletters - geheel in de stijl van de vele tweets die de president in het verleden verstuurde.