Courteney Cox gaat een derde seizoen maken van haar documentairereeks 9 Months with Courteney Cox. Daarin volgt de 56-jarige Friends-actrice vrouwen in totaal verschillende situaties tijdens hun zwangerschap.

"We zijn erg blij dat 9 Months terugkeert voor een derde seizoen en zijn al op zoek gegaan naar de verrassendste en aangrijpendste zwangerschapsverhalen", aldus Cox in een persverklaring. De actrice is ook een van de producenten van de show, die te zien is op Facebook Watch.

Cox is zelf moeder van een dochter. Coco, uit haar huwelijk met David Arquette, werd in juni zestien jaar.

De actrice heeft zelf ook vaker haar verhaal gedaan over de meerdere miskramen en het ivf-traject met verschillende mislukte pogingen die aan de geboorte van haar dochter voorafgingen.