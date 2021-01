Donderdag verschijnt een door Tim Hofman en het team van YouTube-kanaal BOOS gemaakte documentaire over jongeren die euthanasie willen plegen.

In Euthanasie De Movie laat de presentator zien waar je tegenaan loopt als je als jongere niet meer wil leven.

Hij volgt drie jaar lang de 21-jarige Athaliah en de 25-jarige Robin. Athaliah kampt met een ziekte en daardoor is langzaam stikken haar grootste angst. Voordat haar ziekte zo ver gevorderd is, zou ze graag zelf over haar levenseinde beslissen. Robin kampt met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek. Voor hem is het duidelijk: hij is klaar met leven.

In de film, die vanaf donderdag 7 januari om 16.00 uur op het YouTube-kanaal van BOOS is te zien, komen ook experts aan het woord.

In de reguliere afleveringen van BOOS helpt Hofman jongeren die boos zijn op een persoon of organisatie, omdat hun onrecht is aangedaan. Vanaf 21 januari verschijnen nieuwe afleveringen van BOOS.