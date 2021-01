Peter R. de Vries wil niet meewerken aan het nieuwe misdaadprogramma Crime Desk. Misdaadjournalist en presentator John van den Heuvel zegt in Panorama dat hij zijn 'conculega' wel heeft gevraagd.

"In eerste instantie was hij enthousiast, maar daarna haakte hij af. Ook na een gesprek met RTL waarin hem werd aangeboden om een van de vaste gezichten van het programma te worden", aldus Van den Heuvel. Waarom De Vries uiteindelijk besloot niet mee te doen, wordt in het interview niet uitgelegd.

De Vries is op dit moment de vertrouwenspersoon van Nabil B, de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor Van den Heuvel was dit geen reden De Vries niet te vragen. "Maar of dat voor hem een rol speelt, is een vraag voor hem."

Volgens Van den Heuvel kan het programma ook zonder de gelouterde misdaadjournalist. "Peter behoort nog steeds tot de top van de Nederlandse misdaadjournalistiek, maar er staan inmiddels ook nieuwe talenten op. Ik heb dus niet het idee dat Crime Desk niet het gewenste niveau kan halen omdat Peter niet meedoet."

'Misdaad is geen entertainment'

Wie wel meedoen aan het programma zijn misdaadjournalisten Mick van Wely, Kees van der Spek, Thijs Zeeman, programmamaker Ewout Genemans en rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

Het programma wordt gepresenteerd door Marieke Elsinga, die ook te zien is in programma's als RTL Boulevard. Crime Desk moet echter geen entertainmentprogramma worden, zegt Van den Heuvel. Volgens hem dient misdaad namelijk niet het vermaak.

"In ons werk zien wij dagelijks hoeveel ellende misdaad veroorzaakt, hoeveel mensen er slachtoffer van zijn, hoeveel levens er door misdaad worden geruïneerd. Misdaadverhalen scoren, maar wij maken geen verhalen voor de likes of voor het aantal clicks. Daar verzetten wij ons tegen."

Crime Desk is vanaf maandag 11 januari om 20.30 uur te zien op RTL 5.