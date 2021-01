Enkele kandidaten die zich in 2000 hadden opgegeven voor de Belgische variant van Big Brother, zijn volgens een oud-deelnemer gevolgd door een privédetective. In het Belgische tijdschrift Humo weiden ex-kandidaten ook uit over uitgebreide screenings.

"Een jaar na mijn deelname stapte er in de luchthaven van Zaventem een onbekende op me af. Hij beweerde dat hij me in de zomer van 2000 in opdracht van productiehuis Endemol had moeten schaduwen", zegt oud-kandidaat Nathalie Chabas.

"De locaties en tijdstippen waar hij me had gezien, klopten. Blijkbaar had Endemol op elke potentiële deelnemer een detective gezet. Dat bleek nodig, want één deelnemer werd geschrapt omdat hij een cocaïnedealer was."

Ook Glenn Verhoeven, een andere oud-deelnemer, voelde dat de makers extreem voorzichtig te werk gingen. "Ik herinner me nog de urenlange gesprekken met de psycholoog. Hij bleef me waarschuwen voor de mogelijke gevolgen."

"Omdat ik homo ben, moest ik blijkbaar nog meer gewaarschuwd worden: wat als ze na het programma overal homo naar je roepen? Ze zaten écht met ons in en wilden zo weinig mogelijk risico's nemen. Ze selecteerden persoonlijkheden die tegen een stootje konden."

Deelnemer wordt voorbeeld voor homobeweging België

Verhoeven werd door de realityserie echter een voorbeeld voor de homoseksuele beweging in België.

"Nu nog komen mensen me vertellen dat ze door mij uit de kast zijn gekomen. Ook lesbiennes trouwens", aldus Verhoeven. "Maar ik kreeg net zo goed negatieve reacties. De eerste keer dat ik na mijn deelname op de Meir verscheen, riepen twee Marokkanen 'janet' (Vlaams scheldwoord voor homoseksueel, red.) naar me. Ik wuifde terug naar die schatten."

RTL, dat de nieuwe Big Brother-reeks sinds deze week uitzendt, heeft geprobeerd de uitspraken van Chabas te toetsen. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat deze poging vruchteloos bleef, omdat het programma destijds door andere personen werd gemaakt en het meer dan twintig jaar geleden is.