Sonja Barend vraagt zich weleens af of haar werk zoden aan de dijk heeft gezet en voor voldoende verandering heeft gezorgd. De tachtigjarige presentatrice is inmiddels tot de conclusie gekomen dat dat wel degelijk het geval is, zei ze maandag in gesprek met Trouw.

"Onderwerpen zoals prostitutie en aids bijvoorbeeld waren voorheen niet bespreekbaar. In mijn programma kon dat wel", aldus Barend tegen de krant. De journalist heeft het gevoel dat haar programma erbij geholpen heeft dat mensen nu over allerlei dingen open praten.

"Tegenwoordig zijn mensen veel meer bereid om overal over te praten, ook over persoonlijke onderwerpen. Er zijn ook veel minder taboes. Dat hebben mensen van de televisie geleerd, daar ben ik van overtuigd."

Barend, die in 2006 afscheid nam van de televisie, liet iedereen aanschuiven en ging in gesprek met "gewone mensen". Als ze kijkt naar de hedendaagse televisie, vindt ze dat er wel erg veel mensen aan tafel zitten die politicus of expert op een gebied zijn.

"Ik heb nooit gemopperd over de Nederlandse televisie, er worden over het algemeen heel goede programma's gemaakt. Alleen is de opzet nu heel anders. Ik kon mijn programma (Sonja op.., te zien van 1981 tot 1996, red.) totaal naar mijn eigen hand zetten, doen wat ik wilde. Met de mensen om wie het ging. Nu maken ze programma's met experts die ergens over praten. En de presentatoren bij een programma als Op1 stellen vooral objectieve vragen. Het gaat niet om hun mening, maar om die van de deskundige."

Barend had dat zelf niet op die manier gekund: ze heeft de behoefte zich ergens in te storten en op die manier een mening te vormen. "Soms werd ik zelfs kwaad en dat zei ik dan ook gewoon. Niet tot groot genoegen van iedereen, overigens. Het programma was best controversieel, er kwamen regelmatig gemengde reacties op de discussies. En soms werden mensen ook weleens woedend op me."