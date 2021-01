Het gaat iets beter met presentator Larry King. De 87-jarige talkshowhost werd zaterdag opgenomen op de intensive care vanwege een coronabesmetting, maar mocht de afdeling volgens Amerikaanse media zondagavond weer verlaten.

King is na zijn opname op de intensive care verplaatst naar de coronazorgafdeling. Hij ligt al meer dan een week in het Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles. Vanwege protocollen in het ziekenhuis mag King helemaal geen bezoek ontvangen en kan hij daarom zijn zonen ook niet zien.

Volgens een bron dicht bij de familie denkt King het virus te hebben opgelopen via een zorgmedewerker die hem thuis bezocht. Ook een van de zonen van de presentator is besmet.

King heeft de afgelopen jaren al meerdere ziekenhuisopnames achter de rug. Zo vocht hij de laatste jaren tegen prostaat- en longkanker. Ook heeft hij suikerziekte en werd hij getroffen door een hartaanval.

King presenteerde 25 jaar lang het CNN-programma Larry King Live en interviewde onder anderen presidentskandidaten, beroemdheden, atleten en filmsterren.