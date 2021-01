Beste Zangers, het boek XTC van Philippus Zandstra en de documentaire Famke Next maken kans op de Pop Media Prijs 2020. De prijs wordt op zaterdag 16 januari voor de 27e keer uitgereikt tijdens de digitale editie van Eurosonic Noorderslag.

Het publiek kon voor de prijs stemmen op kandidaten en uit hen werden drie genomineerden gekozen. De prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een maker, waarbij vooral wordt gelet op uitingen over de popmuziek.

Makers uit alle takken van de media maken kans op de prijs: pers, boeken, radio, tv, online media, documentaires, film of fotografie.

De jury bestaat dit jaar uit Gijsbert Kamer (popjournalist bij de Volkskrant, juryvoorzitter), Matthijs van Duijvenbode (muzikant en artiestmanager), Lisa de Jongh (Patronaat & Welcome to the Village), Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux), Yolanda Ulger (Universal) en Atze de Vrieze (VPRO 3voor12).

In Famke Next, te zien via Videoland, geeft de artiest een kijkje in haar privéleven. In de documentaire vertelt Famke Louise onder meer dat ze bijna op dagelijkse basis werd geslagen door haar ex. Ze liet weten te overwegen alsnog aangifte tegen hem te doen.