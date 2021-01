Trouwen met iemand die je niet kent is al vreemd, maar in coronatijd helemaal. Married At First Sight start dinsdag met een nieuw seizoen, waarin alles net een beetje anders gaat dan we gewend zijn. Zo vonden veel bruiloften buiten plaats en blijven de deelnemende koppels tijdens hun huwelijksreis in Europa.

De productie van het programma, waarin de kandidaten elkaar voor het eerst ontmoeten op het moment dat ze hun jawoord geven, had vrij veel geluk met de planning van de opnames. "We zijn begonnen in juli, toen de maatregelen wat soepeler werden en er vijftig mensen in een ruimte aanwezig mochten zijn", vertelt Cindy Wildeboer-Peters, eindredacteur bij ITV Studios Nederland, de maker van het programma.

Er waren iets minder aanmeldingen: zo'n 2.200, ruim 1.000 minder dan bij de editie in 2019. Ook haakten er nog wat mensen af, omdat ze wegens de coronasituatie toch van deelname afzagen. Wildeboer-Peters: "We hebben wel onze online matchtest geoptimaliseerd, zodat we zeker wisten dat we 'matchbare' kandidaten uitnodigden voor de testdagen en dat we het aantal uitnodigingen konden verminderen. Uiteindelijk hebben we een mooie kandidatenmix van oud en jong en ook zit er een homokoppel bij."

De bruiloften werden georganiseerd in augustus en vonden veelal buiten plaats. "Wanneer dit niet kon, is dit gedaan in grotere zalen. Er konden wat minder mensen aanwezig zijn dan normaal, de crewleden worden er natuurlijk ook bij opgeteld. Gelukkig waren alle bruiloften nét klaar, een dag voor bekend werd dat er nog maar dertig mensen in een zaal mochten."

'Meer focus op het bruidspaar'

De gasten - die overigens allemaal van tevoren getest werden - mochten niet meedansen tijdens het bruidsfeest. En dus wordt er alleen gedanst door het bruidspaar zelf, terwijl vrienden en familie toekijken. "Er wordt niet gestampt op de dansvloer. Dat maakt het feestje wel anders, er is gewoon wat meer focus op het bruidspaar. Maar we hebben de uitzendingen al teruggekeken en je merkt er eigenlijk nauwelijks iets van."

Na de bruiloft vindt de huwelijksreis plaats, met dit keer alleen bestemmingen binnen Europa. "Vanuit RTL was de wens om in de buurt te blijven", aldus Wildeboer-Peters. "Dus de koppels gaan dit keer op vakantie naar Duitsland, Oostenrijk, Kos en Portugal. De vakanties zelf waren weinig anders; normaliter verblijven de koppels toch in een hotel of appartement en hebben ze weinig contact met anderen."

Nieuw in het zesde seizoen van het programma is het koppelweekend, waarin de verschillende koppels elkaar leren kennen. Normaal gesproken ontmoetten de kandidaten (de mannen en de vrouwen, niet de koppels) elkaar voor de bruiloften, nu is ervoor gekozen om dat een stuk later in het proces te laten plaatsvinden.

"Dat leek ons leuker, omdat ze dan veel meer meegemaakt hebben. Normaliter hebben de stellen na het samenwonen een eindgesprek, verder zit daar niks tussen. Nu kunnen ze ervaringen uitwisselen en merken ze: hé, dat andere koppel heeft hetzelfde probleem. Dingen die sluimerden kwamen zo in stroomversnelling, dat maakt het heel spannend. Het venijn zit 'm in dit seizoen in de staart. Vorige keer escaleerde het vrij snel tussen Chantal en Henk, maar dit seizoen bouwt de spanning naar het einde meer op."

'Gaan niks overnemen uit Australische versie'

RTL heeft bij het introduceren van het koppelweekend geen inspiratie opgedaan uit de Australische versie, waarin de deelnemende stellen elkaar regelmatig ontmoeten en zelfs verblijven in hetzelfde appartementencomplex. "We zagen wel in internationale edities dat de interactie tussen de kandidaten iets nieuws kan opleveren", vertelt Wildeboer-Peters.

"Maar we zijn niet van plan om onderdelen uit de Australische of Amerikaanse versie over te nemen. We hebben jarenlang gebouwd aan een uitvoering waarin de mensen en de gebeurtenissen authentiek zijn. We willen de gebeurtenissen niet beïnvloeden. Als er confrontaties plaatsvinden dan is dat prima, maar daar gaan we niet naar op zoek."

Married At First Sight is dinsdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4. Vanaf maandag 11 januari wordt het programma zeven weken lang op maandag en dinsdag uitgezonden.