Pieter Waterdrinker is na bijna dertig jaar gestopt als Ruslandcorrespondent voor De Telegraaf. Waterdrinker deed dat als freelancer en zal dit ook blijven doen, maar dan voor andere opdrachtgevers, zo laat hij weten op zijn eigen Facebook-pagina.

Volgens Waterdrinker, die ook meerdere boeken op zijn naam heeft staan, was hij graag doorgegaan met de krant, maar dan als schrijver van een vaste column. Waterdrinker en De Telegraaf kwamen echter niet tot een oplossing, aldus de correspondent.

"Dertig jaar trouw aan een krant waarvoor ik veel opzij heb gezet, meermaals mijn leven heb gewaagd, is kennelijk in deze tijden niets meer waard", schrijft Waterdrinker daarover op Facebook.

De Telegraaf zou het verzoek van Waterdrinker eerst hebben willen onderzoeken.

"We waren in overleg over een column en op zich ook geïnteresseerd. Pieter wist nog niet precies welke kant het op zou gaan en ik heb hem toen om een proefcolumn gevraagd. Daartoe was hij niet bereid en daar is het toen gestopt", laat De Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen in een reactie aan Villamedia weten.

De 59-jarige Waterdrinker schreef onlangs enkele 'invalcolumns' voor de Volkskrant.