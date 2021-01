De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? was zaterdagavond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. De uitzending trok ruim drie miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek zondag.

Na Wie is de Mol? - dat zich dit jaar in Tsjechië afspeelt - schakelden 1.124.000 kijkers over naar NPO3 voor MolTalk, waarin de aflevering werd nabesproken.

Het NOS Journaal van 20.00 uur volgt Wie is de Mol? in de kijkcijfertop-25 met 2,3 miljoen kijkers. Een speciale musicaleditie van de Beste Zangers trok iets meer dan één miljoen kijkers. In de special konden musicalfans hun hart ophalen met uitvoeringen van musicalhits door onder anderen Edsilia Rombley, Kim-Lian van der Meij, Emma Heesters en René Froger.