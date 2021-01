De Amerikaanse presentator Larry King is opgenomen in het ziekenhuis, meldt CNN zaterdag op basis van een bron dicht bij de familie. De 87-jarige voormalige CNN-presentator is besmet geraakt met het coronavirus.

King ligt al meer dan een week in het Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles. Vanwege protocollen in het ziekenhuis heeft King volgens de bron nog geen bezoek kunnen krijgen van zijn drie zonen.

Het gaat al lange tijd niet goed met de gezondheid van het televisie-icoon. Zo vocht hij de laatste jaren tegen prostaat- en longkanker. Ook heeft hij suikerziekte en werd hij getroffen door een hartaanval.

King presenteerde 25 jaar lang het CNN-programma Larry King Live en interviewde onder anderen presidentskandidaten, beroemdheden, atleten en filmsterren. Hij ging in 2010 met pensioen, nadat hij meer dan zesduizend afleveringen van de show had opgenomen.

Twee jaar later startte hij echter als presentator van Larry King Now, een driemaal wekelijkse show op Ora TV, een digitaal ondemandnetwerk dat hij samen met de Mexicaanse telecommunicatiemagnaat Carlos Slim oprichtte.

Vrijdag werd bekend dat inmiddels 20 miljoen Amerikanen besmet zijn met het coronavirus.