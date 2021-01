De extra lange aflevering van Ik Vertrek trok vrijdagavond ruim 1,9 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma was daarmee het meest bekeken programma na het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,3 miljoen mensen naar keken.

In Ik Vertrek was de Utrechtse Emmy te zien, die haar droom wilde verwezenlijken in het Franse Douzillac. Ze kocht een vervallen kasteel van 300.000 euro waar nog alles aan moest gebeuren.

Het RTL Nieuws van 19.30 uur volgt Ik vertrek in het lijstje met 1,5 miljoen kijkers. Naar De slimste mens keken op NPO2 bijna 1,4 miljoen kijkers en het Nieuwjaarsconcert van het Wiener Philharmoniker scoorde ook goed. Bijna 1,1 miljoen mensen keken naar het klassieke concert dat jaarlijks op 1 januari plaatsvindt.

De aftrap van Nieuwe boeren, dat bij NPO1 te zien is, behaalde net geen 1 miljoen kijkers. Anita Witzier presenteert het nieuwe programma, waarin twaalf onbekende Nederlanders het leven op een boerderij ervaren.