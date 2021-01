De oudejaarsspecial van The Masked Singer op RTL 4 heeft 2,4 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het het best bekeken programma om 20.30 uur op Oudejaarsavond. Youp van 't Hek wist vanaf 22.30 uur met zijn oudejaarsconference op NPO1 2,7 miljoen kijkers te trekken en won daarmee de strijd op de late avond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

The Masked Singer keerde op Oudejaarsavond terug met een eenmalige special. Daarmee wist het programma op primetime meer kijkers te trekken dan Matthijs van Nieuwkerks Matthijs Gaat Door op NPO1 en Jochem Myjers Adem in, adem uit op SBS6, waar respectievelijk 1,05 miljoen en 753.000 kijkers naar keken.

In de special van The Masked Singer deden vijf kandidaten mee, die allen een kostuum droegen gerelateerd aan Oudejaarsavond. Uiteindelijk bleken Frans Bauer, Caroline Tensen, John van de Heuvel, Richard Groenendijk en Edsilia Rombley, die de uitzending won, in de pakken te zitten.

Van 't Hek wist met zijn oudejaarsconference 2,7 miljoen kijkers te trekken. Tegelijkertijd keken er 1,3 miljoen mensen naar de oudejaarsconference van Guido Weijers op RTL 4 en 980.000 kijkers naar de oudejaarsspecial van Ik hou van Holland op SBS6, die geheel in het teken stond van het 25-jarig bestaan van de zender.

Het best bekeken programma van de avond was het Nationaal Aftelmoment op NPO1, waar 3,9 miljoen mensen naar keken.