De eerste aflevering van de nieuwe talkshow van Matthijs van Nieuwkerk, Matthijs Gaat Door, is opgenomen in een studio die nog niet af is en letterlijk nog in de steigers staat. "Net zoals de rest van de wereld na dit rampzalige jaar in de steigers staat", aldus Van Nieuwkerk.

"Ik zit op een werkbank in een enorme lege studio. Het plan was ooit om hier een tv-stadionnetje te bouwen met vier- à vijfhonderd man publiek. Maar waarom zouden we dat nog doen als er voorlopig niemand bij mag zijn? We staan dus nog in de steigers. Letterlijk. Net zoals de wereld na dit rampzalige jaar ook in de steigers staat", aldus de zestigjarige presentator.

"Maar steigers hebben ook iets hoopvols", gaat Van Nieuwkerk verder. "Er wordt gewerkt aan iets nieuws, er wordt iets gefixt. En bovendien klinkt er vanaf steigers altijd muziek."

Het programma moest op het laatste moment nog veel veranderingen ondergaan. "We hebben een maand geleden alles weggegooid", aldus Van Nieuwkerk woensdag in Het Parool. "We hoopten toch nog lang op een coronaluwe of -loze periode en op vierhonderd mensen gedistanced publiek. Een kleine tv-arena. Daar had ik zin in en plannen mee."

De presentator vond het een zwaktebod om te openen zonder publiek. "Kijk, als De Wereld Draait Door op dinsdag hoort dat er woensdag geen publiek mag komen, begrijpt de kijker alles. Maar wij zijn nieuw, wij moeten slim op deze schrale werkelijkheid inspelen. Dat hebben we denk ik gedaan. Ik ben nu ontzettend blij met ons antwoord op deze crisis."