De oudejaarsconference van Guido Weijers is live opgenomen met publiek dat aanwezig is via Zoom. "Dat draagt echt bij aan de sfeer vanavond", aldus de cabaretier.

"Omdat het zo'n vreemd jaar was en omdat de omstandigheden nogal raar zijn wil ik vooraf vanuit de grond van mijn hart zeggen dat ik extra dankbaar ben voor iedereen die op dit moment voor de tv zit en kijkt. Dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die we live kunnen horen via Zoom en andere kanalen. Dat draagt namelijk echt bij aan de sfeer vanavond", aldus Weijers.

Ook vertelde Guido dat hij met Youp van ’t Hek had overlegd over hun oudejaarsconference. "Het maakt niet uit of we het wel doen of niet", grapte de cabaretier. "Youp wordt toch wel veroordeeld." Hij zei dat nadat hij had verteld dat de cabaretiers twijfelden of ze moesten optreden.

De 43-jarige cabaretier wilde eerder nog weinig kwijt over de opnamelocatie van de oudejaarsconference. Voor Weijers is het pas de tweede keer dat hij de oudejaarsconference live zal voordragen, terwijl hij hem al tien keer eerder voor zijn rekening nam.

"Ik kan er enorm mee op mijn bek gaan. Maar niet geschoten is altijd mis. In deze tijden moet je op z'n minst probéren om oplossingen te vinden. Of ze werken, weten we 31 december", vertelde hij eerder aan Trouw.